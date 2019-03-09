Избил и изнасиловал: в Сумах задержали малолетнего преступника, фото

В Сумах правоохранители разыскали несовершеннолетнего юношу вероятно причастного к изнасилованию.

Об этом сообщает Патрульная полиция области в Facebook.

Отмечается, что 8 марта, около 23:00, экипаж патрульных получил сообщение о том, что в одном из переулков, неподалеку от улицы Троицкой, неизвестный избил и изнасиловал женщину.

Выяснилось, что на 23-летнюю женщину, которая шла с работы, сзади напал неизвестный. Он повалил ее на землю и нанес несколько ударов в лицо. После чего, мужчина начал угрожать убить ее, если она начнет сопротивляться.

"В дальнейшем 16-летний юноша начал насиловать женщину. Неизвестно, как могла закончиться эта ужасная событие, как бы ни случайный прохожий, который спугнул преступника, и тот скрылся в неизвестном направлении. Гражданин сразу позвонил в скорую и полицию", - сказано в сообщении.

В ходе опроса потерпевшей, вероятных свидетелей и просмотра видео с камер наблюдения полицейским удалось установить приметы насильника. Ориентировку на него передали всем экипажам города.

"Уже под утро, на площади Покровской, патрульные заметили двух парней, один из которых был похож по описанию на злоумышленника. Общаясь с ним, инспекторы заметили, что у юноши взбитые кулаки, а на верхней одежде были пятна бурого цвета, похожие на кровь. Объяснить любые обстоятельства по данной ситуации парень не смог", - рассказали в полиции.

Патрульные сообщили об указанном событии родителям несовершеннолетнего, а также доставили его в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 152 (Изнасилование) УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Как добавили в Патрульной полиции, следствие установит причастность парня к нападению на женщину, однако все обстоятельства, которые были обнаружены, указывают именно на него.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном неизвестные похитили и изнасиловали школьницу.