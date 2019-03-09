РУС. | УКР.

суббота, 9 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 марта

19:52
Где смотреть онлайн женскую гонку преследования чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
19:30
Весеннее "перемирие" на Донбассе: украинские бойцы ответили на обстрелы боевиков
19:11
Трагическая Масленица: в России умер участник конкурса по поеданию блинов
19:09
Не хватило 0,3 секунды: украинский биатлонист едва не сотворил сенсацию на чемпионате мира
19:03
"Нацкорпус" ищет Порошенко в Черкассах: произошли стычки, видео и фото
18:55
Вышиванки и украинский язык: в сети восхитились проукраинской акцией в Крыму
18:50
Чемпионат мира по биатлону: результаты и видео мужского спринта
18:23
Избил и изнасиловал: в Сумах задержали малолетнего преступника, фото
18:05
Результат будет плачевен: в России дали печальный прогноз для военной доктрины Кремля
18:00
Гороскоп на завтра: Стрельцы усложнят себе жизнь, а Весы будут эмоционально нестабильны
17:44
В Японии кит протаранил корабль с пассажирами: десятки пострадавших, фото
17:22
Искали жертв возле ресторанов: в Киеве поймали таксистов-клофелинщиков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Избил и изнасиловал: в Сумах задержали малолетнего преступника, фото

суббота, 09 марта 2019, 18:23

В Сумах правоохранители разыскали несовершеннолетнего юношу вероятно причастного к изнасилованию.

Об этом сообщает Патрульная полиция области в Facebook.

Отмечается, что 8 марта, около 23:00, экипаж патрульных получил сообщение о том, что в одном из переулков, неподалеку от улицы Троицкой, неизвестный избил и изнасиловал женщину.

Выяснилось, что на 23-летнюю женщину, которая шла с работы, сзади напал неизвестный. Он повалил ее на землю и нанес несколько ударов в лицо. После чего, мужчина начал угрожать убить ее, если она начнет сопротивляться.

"В дальнейшем 16-летний юноша начал насиловать женщину. Неизвестно, как могла закончиться эта ужасная событие, как бы ни случайный прохожий, который спугнул преступника, и тот скрылся в неизвестном направлении. Гражданин сразу позвонил в скорую и полицию", - сказано в сообщении.

В ходе опроса потерпевшей, вероятных свидетелей и просмотра видео с камер наблюдения полицейским удалось установить приметы насильника. Ориентировку на него передали всем экипажам города.

"Уже под утро, на площади Покровской, патрульные заметили двух парней, один из которых был похож по описанию на злоумышленника. Общаясь с ним, инспекторы заметили, что у юноши взбитые кулаки, а на верхней одежде были пятна бурого цвета, похожие на кровь. Объяснить любые обстоятельства по данной ситуации парень не смог", - рассказали в полиции.

Патрульные сообщили об указанном событии родителям несовершеннолетнего, а также доставили его в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 152 (Изнасилование) УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Как добавили в Патрульной полиции, следствие установит причастность парня к нападению на женщину, однако все обстоятельства, которые были обнаружены, указывают именно на него.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном неизвестные похитили и изнасиловали школьницу.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: