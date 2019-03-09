В Днепре произошло серьезное ДТП, пострадал ребенок: фото с места ЧП

В субботу, 9 марта, на улице Уральской столкнулись два Mitsubishi — Lancer и ASX, в результате чего серьезно пострадал ребенок.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, на повороте с улицы Юрия Савченко на Уральскую Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с Mitsubishi ASX.

"В салоне паркетника была 12-летняя девочка — с места аварии ее с ушибами головы и голени забрала скорая помощь в областную больницу на Космической. Кроме того, пострадал и водитель легковушки — мужчину с ссадинами госпитализировали в 16-ю городскую больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Днепром в жутком ДТП с грузовиком McDonald’s погибли люди.