Во Львове пьяный на ворованном авто устроил гонки с полицией: фото и видео

В воскресенье ночью, 10 марта, во Львове пьяный преступник на украденном авто устроил гонки с полицией.

Об этом сообщает "Варта 1", ссылаясь на слова главы организации Игоря Зинкевича.

Инцидент произошел около 01:30 по улице Гната Хоткевича. Правоохранители устроили погоню за водителем, перекрыв дорогу своим автомобилем Toyota Prius. Машина Daewoo Lanos с номерами ВС7911СР протаранила левую сторону полицейской машины.

Отмечают, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, утверждал, что авто он похитил из сервиса, в котором работает.

Как сообщал "Апостроф", в столице неадекватный мужчина, убегая от патрульных, протаранил их автомобиль.

Также полицейские задержали серийного грабителя, за которым устроили погоню на авто в Киеве.