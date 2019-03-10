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Во Львове пьяный на ворованном авто устроил гонки с полицией: фото и видео

воскресенье, 10 марта 2019, 11:58

В воскресенье ночью, 10 марта, во Львове пьяный преступник на украденном авто устроил гонки с полицией.

Об этом сообщает "Варта 1", ссылаясь на слова главы организации Игоря Зинкевича.

Инцидент произошел около 01:30 по улице Гната Хоткевича. Правоохранители устроили погоню за водителем, перекрыв дорогу своим автомобилем Toyota Prius. Машина Daewoo Lanos с номерами ВС7911СР протаранила левую сторону полицейской машины.

Отмечают, что водитель в состоянии алкогольного опьянения, утверждал, что авто он похитил из сервиса, в котором работает.

Как сообщал "Апостроф", в столице неадекватный мужчина, убегая от патрульных, протаранил их автомобиль.

Также полицейские задержали серийного грабителя, за которым устроили погоню на авто в Киеве.

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