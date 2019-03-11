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Под Ровно полиция поймала серийного педофила: фото изверга

понедельник, 11 марта 2019, 06:47

В Здолбунове Ровенской области полицейские задержали мужчину, который напал на 11-летнюю девочку и пытался совершить с ней развратные действия.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ Нацполиции области.

Отмечается, что инцидент произошел около 13:30 9 марта.

"На крик ребенка из квартиры, в коридор выбежала мама девочки, а злоумышленник скрылся. Работники криминальной полиции Здолбуновского отделения полиции благодаря камерам видеонаблюдения установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних 32-летний местный житель", - сказано в сообщении.

Злоумышленника разыскали неподалеку месту жительства и поместили в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители установили, что в 2013 году обвиняемого в трех аналогичных преступлениях приговорили к пяти годам лишения свободы. Тогда правоохранители по результатам обыска в его квартире изъяли личный компьютер, где обнаружили видео порнографического содержания с участием детей.

В 2016 году за примерное поведение и в соответствии с "Законом Савченко" злоумышленник вышел на свободу.

Следователи Здолбуновского отделения полиции сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет. С девочкой сейчас работают психологи и работники ювенальной полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве задержали "поставщика" мальчиков педофилам.

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