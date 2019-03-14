На Донбассе ликвидирован "Хулиган" и его боевая подруга: опубликованы фото

На Донбассе ликвидирован боевик ЛНР Александр Каменев, позывной "Хулиган".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его информации, Каменев был ликвидирован 13 марта.

Известно, что боевик родился 1 июня 1991 года в пгт Новоалександровка Луганской области. До присоединения к незаконным вооруженным формированиям, работал на шахте "Ореховская".

Штефан также сообщил, что в тот же день на Донбасе была ликвидирована "ополченочка" Кира. Офицер ВСУ опубликовал ее фото, однако отметил, что пока не имеет данных относительно ее личности.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что вначале февраля под Дебальцево боевики похоронили 18 наемников.

Также ранее стало известно о ликвидации на Донбассе боевика с позывным "Татарин".