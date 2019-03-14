РУС. | УКР.

пятница, 15 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

14 марта

23:59
Корабль из Украины устроил ЧП в Керченском проливе: первые подробности
23:52
На Донбассе ликвидирован "Хулиган" и его боевая подруга: опубликованы фото
23:32
Под Киевом иностранец устроил смертельное ДТП на переходе: фото
23:07
Под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира за кипиш из-за сдачи: фото
23:04
Убийство сотрудника АП в Киеве: подозреваемый оказался иностранцем
22:38
Бесхарактерные амебы: соцсети высмеяли разгромное поражение Динамо в Лиге Европы
22:37
Под Киевом произошло вооруженное ограбление ювелирки: первые фото и видео
22:18
Динамо - Челси: видео голов
22:09
На Донбассе ликвидирован боевик "Болик": опубликованы фото
22:05
Быки, до свидания: испанский клуб выбросил россиян из Лиги Европы
21:59
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси и вылетело из Лиги Европы: видеообзор
21:40
В Житомире педофил изнасиловал ребенка: фото извращенца
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе ликвидирован "Хулиган" и его боевая подруга: опубликованы фото

четверг, 14 марта 2019, 23:52

На Донбассе ликвидирован боевик ЛНР Александр Каменев, позывной "Хулиган".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его информации, Каменев был ликвидирован 13 марта.

Известно, что боевик родился 1 июня 1991 года в пгт Новоалександровка Луганской области. До присоединения к незаконным вооруженным формированиям, работал на шахте "Ореховская".

Штефан также сообщил, что в тот же день на Донбасе была ликвидирована "ополченочка" Кира. Офицер ВСУ опубликовал ее фото, однако отметил, что пока не имеет данных относительно ее личности.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что вначале февраля под Дебальцево боевики похоронили 18 наемников.

Также ранее стало известно о ликвидации на Донбассе боевика с позывным "Татарин".

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: