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Лежал в коробке из-под обуви: полиция показала фото жуткой находки на Донбассе

четверг, 14 марта 2019, 09:54

В Луганской области полиция нашла тело младенца в коробке из-под обуви.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию поступил звонок, что за магазином "Радуга", расположенном по улице Менделеева в городе Рубежное на помойке обнаружен труп новорожденного ребенка. Правоохранители сразу выехали на место и информация подтвердилась.

Во время осмотра места происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили полиэтиленовый пакет в котором находилась коробок из-под обуви. Именно в этой коробке и было мертвое тело новорожденного ребенка мужского пола.

"В настоящее время по приказу начальника ГУНП создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входят опытные следователи и оперативные работники, проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия и матери ребенка", - говорится в сообщении.

Тело ребенка направили на комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. На основании заключения судебно-медицинской экспертизы будет дана правовая квалификации данного события.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 117 УК Украины (Умышленное убийство матерью свои новорожденного ребенка).

Как сообщал "Апостроф", 4 января в Днепре на проспекте Героев в мусорном баке возле жилого дома обнаружили чемодан с телом девушки. Позже полицейские установили, что это 19-летняя Дарьи Белоус, а также назвали причину ее смерти.

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