На Донбассе ликвидирован боевик "Болик": опубликованы фото

Боевики так называемой ЛНР на Донбассе понесли очередные потери: был ликвидирован Андрей Могильный по кличке "Болик".

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Как отмечается, Андрей Могильный родился в городе Перевальск, Луганской области, в 1997 году.

Был ликвидирован 4 февраля 2019 года на линии соприкосновения на Донбассе, в районе населенного пункта Золотое-5.

"Видать, Лелик еще где-то бегает", – пошутил в комментариях один из пользователей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети идентифицировали боевика ДНР, ликвидированного на Донбассе 8 февраля: им оказался житель Макеевки Марат Шаймарданов.

Кроме того, появились фото с могилы пособницы боевиков , 36-летнего санинструктора Любови Коробки с позывным "Лютик".