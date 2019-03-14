Под Днепром мэра города поймали на крупной взятке: опубликованы фото

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины зафиксировала факт вымогательства и получения взятки главой Верховцевского городского совета Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что чиновник требовал взятку в размере 30 тысяч долларов, за что был готов предоставить предпринимателю в аренду земельный участок, расположенный на территории Верховцевского района.

13 марта чиновника задержали при получении предоплаты в размере 5 тысяч долларов.

Задержанному в ближайшее время сообщат о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 6 марта в Николаевской области при получении взятки разоблачен руководитель ряда общественных организаций.