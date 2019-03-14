СБУ провела обыски у писателя-сказочника, резко критиковавшего Томос: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в Черкассах у российского писателя, который негативно оценивал создание Поместной церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы провели обыск у жителя Черкасс и уроженца Российской Федерации, члена Союза писателей России. Как установили, мужчина изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Поместной церкви Украины и получения решения о предоставлении Томосу. Эту информацию он распространял на российских интернет-ресурсах.

Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с провокационными материалами, флэш-накопители и ноутбук. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Как сообщает ресурс "Фраза.юа", стало известно, что речь идет о писателе-сказочнике, лауреате международных литературных премий и кинофестиваля "Радонеж" Олеге Слепынине.

"Писатель выписался из больницы, куда попал с гипертоническим кризом, всего за неделю до обыска. Во время визита СБУ, который продолжался с 8 часов утра до 12 часов дня у Слепынина случился повторный приступ, однако от госпитализации он отказался", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления. Мероприятия по разоблачению и блокировки незаконной деятельности проводились совместно с национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры.

Как сообщал "Апостроф", в результате проведенных обысков в квартире лидера общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной нашли доказательства антиукраинской деятельности.