На митинге Нацдружин обнаружили фаната "русского мира": фото

Один из активистов "Национальных дружин", который участвовал в акции протеста в Полтаве во время визита в город президента Петра Порошенко, оказался поклонником "русского мира".

Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Он опубликовал скриншоты страниц Гуменного в соцсетях, где тот публиковал посты неоднозначного содержания и фото своих визитов в Россию.

"История про то как харьковчанин Артём Гуменный вчера оказался "полтавским" активистом в составе нацдружин... Роисся и Украина братья? Ну-ну упыри. Аккаунт уже ночью подчистил, но не все. Комменты забыл и хронику отмотать, где про братьев славян и не только. Буду растягивать теперь удовольствие", - написал он.

По словам Штефана, в подобных взглядах также замечены и другие члены "Нацдружин".

"Кстати пробежался ещё по десятку... Там полный треш", - добавил блогер.

В свою очередь комментаторы также "оценили" подбор кадров в "Нацдружины".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились видео и фото акции протеста "Нацдружин" в Киеве.