​В оккупированном Крыму ополчились против пропагандистов Путина

Крымчане начали выступать против зомбирования детей на войну и против так называемой "Юнармии".

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Паблик Ялты. Про вчерашний рашенюгент в городе комменты 100% негативные. Категорически НЕТ пропаганде войны и культу смерти а ля рюс", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на днях на набережной в Ялте почти 200 ялтинских школьников "посвятили" в "бойцов" так называемой "Юнармии".

В комментариях крымчане уверенно заявляют, что их дети не будут воевать.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото одной из школ в Крыму в плачевном состоянии, в которой оккупанты провели торжественную линейку в честь вывода советских войск из Афганистана.

Также сообщалось, что ранее в сети показали новые фото военного зомбирования детей в Крыму.