Под Киевом женщина попала под колеса сразу двух авто: фото с места трагедии

В понедельник, 18 марта, под Киевом на Житомирской трассе женщину-пешехода сбили два автомобиля.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 05:20 между населенными пунктами Мила и Мрия. По предварительной информации, грузовик Mercedes двигался по трассе в сторону Житомира. Как рассказал водитель правоохранителям, он увидел, что через отбойник перелазит пешеход. Через несколько секунд он ощутил удар и остановился. Когда он вышел из машины, то увидел, что на дороге лежит женщина. Водитель сразу вызвал медиков скорой помощи и начал подавать сигналы фонарем, так как данный участок дороги не освещается, чтобы предупредить других водителей об опасности.

"В этот момент в попутном направлении двигался автомобиль Mazda. К сожалению, девушка-водитель не заметила предупреждений и повторно наехала на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее личность не установлена", - говорится в сообщении.

В издании также отметили, что рядом с участком, где произошло ДТП, нет перехода. Причина, почему женщина переходила проезжую часть именно в этом месте - неизвестна. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", возле поселка Хлебодарское Одесской области женщину-пешехода сбили сразу два автомобиля.