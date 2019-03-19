Появилась важная информация о солдате, который убил украинского пограничника

Во вторник, 19 марта, солдата, который застрелил пограничника во Львовской области взяли под стражу.

Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на слова пресс-секретаря Военной прокуратуры Западного региона Юлии Галущак.

Солдата срочной службы, который подозревается в убийстве военнослужащего-контрактника пограничных войск, взяли под стражу сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Такое решение принял Лычаковский районный суд Львова.

По словам Галущак, пограничник уведомлен о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как отметил военный прокурор Львовского гарнизона Западного региона Украины Виталий Горпинич, пока "подозреваемый объяснить причину своих действия не может". По его словам, свидетели сообщили, что конфликта между военными не было, оба - жители Львовской области. За полгода службы солдату замечаний не было. Погибший прапорщик служил в пограничном отряде с 2006 года и характеризовался только положительно. У него за несколько дней до гибели родился первенец.

"Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и неуставные отношения между подозреваемым и потерпевшим, возможные семейные проблемы. Сейчас проводится психиатрическая экспертиза, которую проводят при расследовании преступлений по статье "убийство", - рассказал Горпинич.

Напомним, в селе Сянки Турковского района Львовской области солдат отдела пограничной службы Мостиского пограничного отряда совершил выстрел в старшего смены пограничного наряда. Злоумышленник подошел со спины к 35-летнему прапорщику и из автомата Калашникова совершил вплотную выстрел в спину, в область грудной клетки, также ударил прикладом автомата в голову. Когда прапорщик упал, солдат начал наносить удары ногами в разные части тела, пока его не остановили другие военнослужащие.

Как сообщал "Апостроф", в Сумской области в селе Новая Слобода недалеко от границы с Россией нашли тело 39-летнего украинского пограничника.