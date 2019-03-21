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Полная разруха: в сети показали фото знаменитого "космического" поселка в России

четверг, 21 марта 2019, 09:20

В российском поселке Звездный в республике Бурятия активисты показали аварийные многоквартирные дома, которые многие годы никто не обслуживал.

После обращения от активистов управляющая компания, обслуживающая дома, была оштрафована на 250 тысяч рублей.

Судя по опубликованным фото, дома по улице Ясная находятся в плачевном состоянии. На снимках видны разрушающиеся стены, фасад, лестницы, крыши, затоплены подвалы, изношенная теплоизоляция труб, сломанные двери в подъезде и выбитые стекла. Судя по всему, уборка придомовой территории здесь не производится многие годы.

Поселок Звездный появился на карте в июне 1957 года, когда под Улан-Удэ была заложена станция космической связи. Изначально здесь были размещены антенны на колесах, которые ловили сигналы с орбиты, откуда Юрий Гагарин докладывал о ходе полета. Спустя время в поселке обеспечивали связью программу "Союз-Аполлон", которая курировала стыковку американских и советских космических кораблей. Позже в Звездном появилась орбитальная станция "Мир".

Ранее "Апостроф" сообщал, что кроме закрытого на реконструкцию Шулявского путепровода в Украине насчитывается множество аварийных мостов, нуждающихся в ремонте.

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