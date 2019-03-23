Под Херсоном вооруженный дезертир ВСУ угрожал взорвать многоэтажку: фото и все подробности

В Олешках Херсонской области мужчина закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в регионе.

Отмечается, что сотрудники полиции пришли к мужчине домой с санкционированным обыском. Тот, в свою очередь, отказался открывать двери и заявил, что взорвет гранату.

Правоохранителям пришлось эвакуировать жильцов квартир на трех этажах и вступить с преступником в переговоры. Выяснилось, что он является осужденным за дезертирство к наказанию, не связанному с лишением свободы.

По информации СМИ, правоохранители привезли мать преступника, которая проживала в одном из садоводческих товариществ Голой Пристани, и та уговорила сына сдаться.

После освобождения квартиры выяснилось, что никакой гранаты у него не было, а был патрон от малокалиберной пушки. Мужчина пытался приделать к нему какие-то проводки, чтобы сымитировать взрывное устройство с электродетонатором.

Злоумышленника задержали и доставили в изолятор временного содержания в Херсоне. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Также по факту незаконного обращения с боеприпасами открытое уголовное производство по ч.1 ст.263 УК. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одесской области один человек погиб и еще один получил травмы в результате взрыва гранаты.