Школьница выбросила новорожденного в туалете детской больницы

В России школьницу госпитализировали с жалобами на боль в почках, но девушка оказалась беременна - она родила и выбросила ребенка в туалете больницы.

Об этом сообщает ресурс Om1.

Инцидент произошел в российском городе Волгодонске. 19 марта в местную больницу с жалобами на проблемы в почках поступила 16-летняя школьница. Во время первичного осмотра девушка заявила, что не живет половой жизнью, а вечером того же дня пожаловалась дежурной медсестре, что у нее открылось кровотечение.

"На следующее утро врач-педиатр заметила, что у школьницы подозрительно "мягкий живот", но та сказала, что просто ничего не ела несколько дней. А спустя пару часов уборщица больницы сообщила о страшной находке: в туалете рядом с мусорным ведром она обнаружила пакет с телом новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

Прибывшим полицейским подозреваемая призналась, что ночью у нее начались схватки, после чего ей "захотелось в туалет" - там она и родила. Но со слов школьницы, ребенок упал в унитаз и никаких признаков жизни после этого не подавал. Именно поэтому она и решила его спрятать в пакет. Завязала его шнурком от кроссовок, а сама вернулась в палату.

"Выяснилось также, что отцом погибшего ребенка является 17-летний друг школьницы. Но для него известие о беременности подруги оказалось сюрпризом, как и для других знакомых девушки, поскольку при невысоком росте весила она больше 100 кг и всегда носила свободные вещи", - написали в ресурсе.

Отмечают, что медики после осмотра констатировали - ребенок появился на свет живым и совершенно здоровым. Что именно стало причиной его смерти, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 21 марта, в Харькове на кладбище нашли труп младенца.