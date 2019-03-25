Резня в общежитии Киева: стало известно, что грозит студенту

1 сентября 2018 года в общежитии университета в Киеве студент-первокурсник устроил резню, обвинительный акт направили в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Напомним, первокурсник Национального университета решил отпраздновать с друзьями день посвящения в студенты. Находясь возле общежития НАУ, молодой пытался приникнуты в помещение. Однако студенты-жители не пускали последнего внутрь. Возмутившись этим, парень достал нож и нанес двум студентам многочисленные ранения в различные части тела, и с места совершения преступления скрылся.

Вследствие нападения один пострадавший получил тяжелые травмы, а второй - легкие.

По результатам следствия действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего направлено в суд и назначено к рассмотрению. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Житомире пьяный посетитель магазина устроил кровавые разборки, набросившись с ножом на хозяина торгового помещения.