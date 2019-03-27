РУС. | УКР.

среда, 27 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 марта

23:09
Под Киевом убит полицейский: обнародовано фото подозреваемого
23:08
Добронравов отреагировал на решение Украины по "Сватам"
22:47
Какая погода буде на Пасху в Украине: синоптик раскрыл секрет
22:20
Появились подробности огненного ЧП в Кропивницком
22:06
В Виннице произошли столкновения между "Нацкорпусом" и силовиками: фото, видео
21:59
Даже не пахнет: в Украине рассказали, когда возможен возврат Крыма
21:42
Кропивницкий сотрясли мощные взрывы: первые фото и видео с места ЧП
21:20
В Киеве умерла знаменитая актриса
21:10
В велосипедках в сеточку: Леся Никитюк похвасталась смелым образом
20:56
Под Киевом поймали неадеквата, напавшего на беременную: видео
20:55
Новый соцопрос: стало известно с кем Зеленский выходит во второй тур
20:49
Тимошенко хочет за пять лет вывести Украину в топ успешных стран Европы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом убит полицейский: обнародовано фото подозреваемого

среда, 27 марта 2019, 23:09

В Вышгороде в ночь на понедельник во время драки в одном из баров сотрудник полиции, который на тот момент находился вне службы, получил тяжелую травму, которая впоследствии оказалась смертельной.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Как рассказали правоохранители, сотрудник Вышгородской полиции долгое время не выходил на связь, поэтому его коллеги наведались к нему домой, где обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии.

На место сразу же были вызваны медики, которым не удалось спасти жизнь 22-летнего полицейского.

Впоследствии правоохранителям удалось установить, что в воскресенье вечером полицейский, находясь вне службы, находился в одном из городских баров, когда там произошла драка между посетителями. Мужчина пытался разнять драку, в результате чего получил сильный удар по голове и потерял сознание.

Свидетели рассказывают, что после драки его привели в чувство и он самостоятельно пошел домой.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что по предварительным данным мужчина умер от кровоизлияния в мозг и внутричерепной травмы.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Полиция также сообщила, что уже установлено лицо, которое основательно подозревается в совершении данного преступления.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника.

Также правоохранители опубликовали фото подозреваемого.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре "зайцы" отправили полицейского в больницу.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: