Под Киевом убит полицейский: обнародовано фото подозреваемого

В Вышгороде в ночь на понедельник во время драки в одном из баров сотрудник полиции, который на тот момент находился вне службы, получил тяжелую травму, которая впоследствии оказалась смертельной.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Как рассказали правоохранители, сотрудник Вышгородской полиции долгое время не выходил на связь, поэтому его коллеги наведались к нему домой, где обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии.

На место сразу же были вызваны медики, которым не удалось спасти жизнь 22-летнего полицейского.

Впоследствии правоохранителям удалось установить, что в воскресенье вечером полицейский, находясь вне службы, находился в одном из городских баров, когда там произошла драка между посетителями. Мужчина пытался разнять драку, в результате чего получил сильный удар по голове и потерял сознание.

Свидетели рассказывают, что после драки его привели в чувство и он самостоятельно пошел домой.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что по предварительным данным мужчина умер от кровоизлияния в мозг и внутричерепной травмы.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Полиция также сообщила, что уже установлено лицо, которое основательно подозревается в совершении данного преступления.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника.

Также правоохранители опубликовали фото подозреваемого.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре "зайцы" отправили полицейского в больницу.