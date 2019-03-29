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Инцидент на Волыни между отцом и ребенком вызвал бурю гнева в сети: видео

пятница, 29 марта 2019, 02:27

В социальных сетях активно обсуждают кадры, на которых отец столкнул 6-летнюю дочь со ступеней магазина. Инцидент произошел в городе Вараш Ровненской области.

Скандал разгорелся после того, как работники супермаркета обнародовали фрагмент в интернете.

"Даже кота так не выбросишь, животное так невозможно. Это же ребенок!", - говорят люди.

Неравнодушные граждане крайне возмущены поведением папы девочки и реакцией прохожих.

"Там стоял мужчина. Он даже не подошел, не поднял ребенка! Ну, как так?", - говорят они.

Известно, что правоохранители уже нашли 46-летнего мужчину. Сам он объяснил, что таким образом воспитывал ребенка.

В свою очередь бабушка пострадавшей Анжелики признается, что мужчина так поступил из-за эмоционального стресса, так как он воспитывает четырех детей, а его жена находится в больнице.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали видео, как в частном детском саду Вышгорода Киевской области няня била и издевалась над воспитанниками.

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