Инцидент на Волыни между отцом и ребенком вызвал бурю гнева в сети: видео

В социальных сетях активно обсуждают кадры, на которых отец столкнул 6-летнюю дочь со ступеней магазина. Инцидент произошел в городе Вараш Ровненской области.

Скандал разгорелся после того, как работники супермаркета обнародовали фрагмент в интернете.

"Даже кота так не выбросишь, животное так невозможно. Это же ребенок!", - говорят люди.

Неравнодушные граждане крайне возмущены поведением папы девочки и реакцией прохожих.

"Там стоял мужчина. Он даже не подошел, не поднял ребенка! Ну, как так?", - говорят они.

Известно, что правоохранители уже нашли 46-летнего мужчину. Сам он объяснил, что таким образом воспитывал ребенка.

В свою очередь бабушка пострадавшей Анжелики признается, что мужчина так поступил из-за эмоционального стресса, так как он воспитывает четырех детей, а его жена находится в больнице.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали видео, как в частном детском саду Вышгорода Киевской области няня била и издевалась над воспитанниками.