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Стало известно о смерти командира первого экипажа самолета "Руслан": архивное видео

пятница, 29 марта 2019, 09:05

На 87-м году жизни умер командир первого экипажа транспортного самолета Ан-124 "Руслан" Терский Владимир Иванович.

Об этом говорится в сообщении предприятия "Антонов" в Facebook.

"Коллектив ГП "Антонов" с глубоким прискорбием сообщает, что на 87-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель, пилот гражданской авиации 1 класса, мастер спорта международного класса, лауреат Государственной премии Украины Терский Владимир Иванович", - прокомментировали трагическое известие на предприятии.

С 1959 по 1995 годы Терский принимал участие в испытании самолетов Ан-10, Ан-24, Ан-28, Ан-72, Ан-14, Ан-14М, Ан-22, Ан-72 и Ан-124.

На счету Терского 51 мировой авиационный рекорд, в том числе рекорд продолжительности полета без дозаправки в воздухе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети активно обсуждают сравнение крупнейших производителей самолетов Boeing, Airbus и "Антонов".

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