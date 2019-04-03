Путин умер: "могила" главы Кремля появилась в центре его родного города, фото

В России в очередной раз установили надгробный памятник российскому президенту Владимиру Путину.

"Похоронили" президента Российской Федерации на этот раз в его же родном городе - Санкт-Петербурге, о чем сообщает Telegram-канал "Лентач".

Активисты "Агит России" установили надгробие Путину около Исаакия. Так они хотели сказать, что "Путин умер для граждан России за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление". Ранее за подобное арестовали двух ребят из Набережных Челнов. Одному дали 6 суток, второму 28", - говорится в сообщении канала.



Напомним, что сеть рассмешил новый анекдот об инаугурации Путина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что запрещенную в Украине российскую социальную сеть "ВКонтакте" уличили в удалении фотографий с "надгробиями" президента РФ Владимира Путина.