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Путин умер: "могила" главы Кремля появилась в центре его родного города, фото
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Путин умер: "могила" главы Кремля появилась в центре его родного города, фото

среда, 03 апреля 2019, 12:14

В России в очередной раз установили надгробный памятник российскому президенту Владимиру Путину.

"Похоронили" президента Российской Федерации на этот раз в его же родном городе - Санкт-Петербурге, о чем сообщает Telegram-канал "Лентач".

Активисты "Агит России" установили надгробие Путину около Исаакия. Так они хотели сказать, что "Путин умер для граждан России за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление". Ранее за подобное арестовали двух ребят из Набережных Челнов. Одному дали 6 суток, второму 28", - говорится в сообщении канала.

Напомним, что сеть рассмешил новый анекдот об инаугурации Путина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что запрещенную в Украине российскую социальную сеть "ВКонтакте" уличили в удалении фотографий с "надгробиями" президента РФ Владимира Путина.

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