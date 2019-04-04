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В Киеве произошло ЧП с новорожденным: фото

четверг, 04 апреля 2019, 20:28

В среду, 3 апреля в Киеве на проспекте Соборности мужчина обнаружил младенца в сумке, о чем сразу же сообщил в полицию.

Об этом уведомили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Маленький ребенок был обнаружен завернутым в одеяло в бетонной конструкции между домами. Было установлено, что он был рожден около суток назад.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение и сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Тем временем следователи Днепровского управления полиции Киева открыли уголовное производство по ч.1 ст.135 УК Украины (оставление в опасности), максимальное наказание для ее нарушителя – 2 года лишения свободы. В данный момент полицейские заняты поиском матери ребенка.

Как сообщал "Апостроф", 2 апреля в Харькове полицейские объявили в розыск 3-летнюю девочку, которую похитил у матери ее отец – гражданин Франции.

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