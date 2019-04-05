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Соцсети разгневало ЧП с ребенком в харьковской поликлинике: фото

пятница, 05 апреля 2019, 01:32

В сети мама рассказала об опасном инциденте с ее ребенком в харьковской поликлинике, что возмутило других пользователей.

Об этом сообщают в группе "Харьков City" в Facebook.

ЧП произошло 1 апреля, когда женщина с двумя детьми повела старшего ребенка в Харьковскую стоматологическую поликлинику №3, которая находится по адресу проспект Петра Григоренка, 9/1. Она написала в интернете, что отвела ребенка на рентген по направлению врача.

"В кабинет рентгена ребенка завела здоровым, не считая больного зуба, а вывела всего в слезах, перепуганного и с ушибом левой руки и гемартрозом локтевого сустава. У них оборвался рентген аппарат!!!! И упал на руку сидящему в кресле ребенку!!! Работник рентгена начала выбрасывать мне 20 гривен, заплаченные мной за пленку, и бежать из кабинета за начальством. Я сама лично вызвала скорую и полицию. Сотрудники даже не извинились, не поинтересовались как себя чувствует ребенок, начали кружиться вокруг своего аппарата, со словами: "Это такое у нас первый раз!!!"", - написала возмущенная мать.

Женщина подчеркнула, что медиков не волновало физическое и моральное состояние пострадавшего ребенка. Также от всего происходящего перепугался и младший ее ребенок, который начал плакать. По словам матери, она не знает, как после случившегося ее дети смогут посещать медучреждения.

"На данный момент ребенок не вышел в школу после каникул, не посещает кружки, я сижу дома, теряю доход, который могла бы принести в семью, не знаю как ребенок будет восстанавливаться после этого ушиба, так как все таки сустав!!!", - отметила мама.

Пользователей сети также возмутила данная история и они написали свое мнение в комментариях.

Напомним, в городе Белая Церковь в Киевской области произошло ЧП с маленьким мальчиком. Мама ночью вызвала спасателей, так как ее сын застрял между батареей.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли очередь в одну из поликлиник в оккупированной Российской Федерацией Евпатории.

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