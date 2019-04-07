РУС. | УКР.

воскресенье, 7 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 апреля

08:31
Под Винницей безразличие врачей убило подростка: подробности трагедии
08:00
Благовещение Пресвятой Богородицы и День здоровья: какой праздник 7 апреля
07:56
В Париже мощный взрыв прогремел в жилом доме: первые фото и видео
07:42
ВСУ понесли новые потери на Донбассе: боевикам тоже досталось
07:33
Погода на Благовещение: синоптик рассказала, кого зальет дождями
07:18
В Киеве мужчина совершил страшный суицид на вокзале: фото и видео 18+
06:31
Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день
06:30
Гороскоп на 7 апреля: Овнам нужен отдых, а Весы вернутся в прошлое
06:21
Что значит "две полоски": сеть взорвали новые фотожабы президентской гонки
05:36
Соцсети в гневе из-за масштабной кражи в Киеве: опубликованы фото
04:43
В чем секрет странного поведения кошек: интересные факты и фото домашних любимцев
03:35
Кладбище домашних животных: в Египте обнаружили необычную древнюю гробницу, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ понесли новые потери на Донбассе: боевикам тоже досталось

воскресенье, 07 апреля 2019, 07:42

В субботу, 6 апреля, российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, вследствие чего погибли двое украинских защитников.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Отмечается, что в течение суток боевики семь раз использовали против украинских сил оружие, запрещенное минскими договоренностями. Против украинских защитников было использовано 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, враг атаковал подразделения ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих погибли.

Вместе с тем, как отметили в ООС, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки, 6 апреля трех оккупантов было уничтожено, одного - ранены.

В ночь на 7 апреля боевики атаковали позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино. Потерь среди личного состава нет. Бойцы также ответили на обстрел со штатного вооружения. Потери врага уточняются.

Как сообщал "Апостроф", накануне стала известна фамилия бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера под Песками.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: