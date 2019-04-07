ВСУ понесли новые потери на Донбассе: боевикам тоже досталось

В субботу, 6 апреля, российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, вследствие чего погибли двое украинских защитников.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Отмечается, что в течение суток боевики семь раз использовали против украинских сил оружие, запрещенное минскими договоренностями. Против украинских защитников было использовано 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, враг атаковал подразделения ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих погибли.

Вместе с тем, как отметили в ООС, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки, 6 апреля трех оккупантов было уничтожено, одного - ранены.

В ночь на 7 апреля боевики атаковали позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино. Потерь среди личного состава нет. Бойцы также ответили на обстрел со штатного вооружения. Потери врага уточняются.

Как сообщал "Апостроф", накануне стала известна фамилия бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера под Песками.