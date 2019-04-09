Под Луцком пытаются спасти новорожденных бельчат: трогательное фото

Под Луцком местная жительница Юлия Шевчук нашла возле поваленного дерева четверых новорожденных бельчат.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав фото животных.

"У нас случилась беда (завалилось дерево, а там жила белка с маленькими, она сбежала, а они остались... еще слепые, величиной 10-12 сантиметров", - рассказала девушка.

При этом она обратилась с просьбой помочь спасти бельчат и подсказать, как их нужно кормить.

"Я растила бельченка, кормила молочком тепленьким из пипетки", Я выкормила 5, давала теплое молочко, комнатной температуры и шприцем кормила. Жили в клетке с открытиями дверцами, когда смогли ползать нормально, то по мне ползали до плеч и прятались в волосах ))))))) а потом как выросли, жили во дворе", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в январе неравнодушные люди спасли лисенка, который попал в капкан браконьеров в киевском лесопарке "Виноградарь". Его нашли не глубоко в лесу, а совсем рядом с жилыми районами. Животное прооперировали и и после 10-дневного стационара отпустили на свободу.