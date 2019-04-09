Полиция Харькова попала в серьезный скандал из-за отца 3-летней девочки: видео и детали семейной драмы

В сети появились новые подробности инцидента с похищением трехлетнего ребенка отцом-иностранцем в Харькове.

Детальную информацию на своей странице в Facebook опубликовала юрист Лариса Матвеева.

По ее словам, подозреваемый гражданин Франции Рафаэль Вальденер прислал ей видеоролик как доказательство того, что с ребенком все хорошо. Юрист отмечает, что законов мужчина не нарушал и территорию Украины не покидал. При этом всем мужчине уже сообщили о подозрении и его разыскивает полиция.

"Мы расскажем, о том, какие вопиющие нарушения как действующего украинского законодательства, так и международного были допущены, как отец, гражданин Франции, борется в Украине за право видеть своего ребенка - гражданку Франции. Какие правоохранительные органы были втянуты в это. Как и с каким перечнем нарушений всего, что можно и нельзя, происходило задержание граждан Франции. Мы будем освещать весь этот процесс. Консулу о происходящем мы уже сообщили.

Возможно, это информация поможет отцам, которые борются за свои права, иностранным гражданам, которые сталкиваются с полицией Украины и в принципе не знают, что делать в подобных случаях, возможно, кто-то просто поддержит человека в его отчаянии", - написала она.

В своем письме юристу Вальденер заверил, что с ребенком все хорошо. Он также выразил недоумение тем фактом, что его лишают права видеться со своим ребенком.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пропал 12-летний ребенок.