РУС. | УКР.

вторник, 9 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

9 апреля

08:41
Советник Авакова рассказал, чего ожидать после выборов в случае избрания президентом Зеленского
08:29
Террористы ИГИЛ опубликовали видео с плененными в Сирии военными Путина и Асада
08:00
Память мученицы Матроны Солунской и именины Павла и Ивана: какой праздник 9 апреля
07:59
Полиция Харькова попала в серьезный скандал из-за отца 3-летней девочки: видео и детали семейной драмы
07:44
Под Луцком пытаются спасти новорожденных бельчат: трогательное фото
07:29
Названы фамилии двух бойцов ВСУ, погибших на Донбассе: опубликованы фото
06:59
Трамп решил уволить главу Секретной службы США: подробности о его преемнике
06:58
Скандальный нардеп напал на человека из команды Зеленского: фото и видео инцидента
06:30
Гороскоп на 9 марта: у Рыб сбудуться мечты, а Стрельцам нельзя бросать работу
06:27
Уже 4 года в плену: в сети рассказали историю мужества украинского героя АТО
05:34
Опубликовано фото диверсанта боевиков, попавшего в плен к ВСУ
04:25
Жителей Крыма порадовали нанотехнологиями из России: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Полиция Харькова попала в серьезный скандал из-за отца 3-летней девочки: видео и детали семейной драмы

вторник, 09 апреля 2019, 07:59

В сети появились новые подробности инцидента с похищением трехлетнего ребенка отцом-иностранцем в Харькове.

Детальную информацию на своей странице в Facebook опубликовала юрист Лариса Матвеева.

По ее словам, подозреваемый гражданин Франции Рафаэль Вальденер прислал ей видеоролик как доказательство того, что с ребенком все хорошо. Юрист отмечает, что законов мужчина не нарушал и территорию Украины не покидал. При этом всем мужчине уже сообщили о подозрении и его разыскивает полиция.

ы расскажем, о том, какие вопиющие нарушения как действующего украинского законодательства, так и международного были допущены, как отец, гражданин Франции, борется в Украине за право видеть своего ребенка - гражданку Франции. Какие правоохранительные органы были втянуты в это. Как и с каким перечнем нарушений всего, что можно и нельзя, происходило задержание граждан Франции. Мы будем освещать весь этот процесс. Консулу о происходящем мы уже сообщили.

Возможно, это информация поможет отцам, которые борются за свои права, иностранным гражданам, которые сталкиваются с полицией Украины и в принципе не знают, что делать в подобных случаях, возможно, кто-то просто поддержит человека в его отчаянии", - написала она.

В своем письме юристу Вальденер заверил, что с ребенком все хорошо. Он также выразил недоумение тем фактом, что его лишают права видеться со своим ребенком.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пропал 12-летний ребенок.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: