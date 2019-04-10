Во Львове врач зарабатывала на больных детях: фото взяточницы

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львове разоблачили врача-невролога, которая брала взятки за подпись в медицинской карте для оформления социальной помощи для детей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

"Потеряв последние крохи совести и окончательно забыв о профессиональной морали и этике, врач-невролог городской детской клинической больницы Львова решила разбогатеть на больных детях", - пишут в СБУ.

Отмечается, что за оформление карты для ребенка коррупционер в халате требовала 500 долларов, но могла сделать и послабление – взятку можно было оплатить частями.

"Свою совесть она продавала за пятьсот долларов. "Бизнес" врач поставила на конвейер, а также цинично предлагала пациентам рассрочку".

Поймана была врач на горячем – во время оформления медкарты для ребенка с ДЦП.

Как сообщал Апостроф, 8 апреля в Киевской области главврач с помощью подделки документов украл у больницы автомобиль "скорой" помощи.