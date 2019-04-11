​Сотрудник МВД сливал информацию спецслужбам Путина: фото и видео задержания предателя

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четверг, 11 апреля 2019, 15:45

9 апреля в Харькове задержали сотрудника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, завербованного спецслужбами РФ.

Об этом сообщает СБУ.

"9 апреля этого года контрразведчиками под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержан гражданин Украины - сотрудник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области", - сказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк в четверг на брифинге в Киеве.

По его словам, украинский полицейский был завербован на территории г. Белгород (РФ) кадровым офицером Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ на основе лояльного отношения к политике РФ.

"Нами также установлено, что этот российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и активно формировал агентурные сети из числа граждан Украины для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против нашего государства", - добавил Настюк.

По его словам, сотрудник Нацполиции использовал свое служебное положение для сбора и передачи своему российскому куратору секретной информации от МВД и Нацполиции, а также сведений о дислокации и мобилизации военных подразделений и силовых структур на территории Харьковской области.

"В ходе проведения обыска по месту жительства полицейского обнаружены и изъяты доказательства его шпионской деятельности и связи с офицером российской военной разведки", - сказал Настюк.

Представитель Департамента контрразведки рассказал, что этот полицейский также собирал информацию о патриотически настроенных жителях Харьковского региона.

Задержанный уведомлен о подозрении о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове боевика террористической организации ДНР.

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