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​В России указали на проблемы и дали важный совет по Керченскому мосту

четверг, 11 апреля 2019, 11:56

Керченский мост долго не простоит из-за геологических особенностей грунта, поэтому его нужно разобрать – это обойдется дешевле, чем содержать его в рабочем состоянии.

Об этом рассказал интервью "Апострофу" кандидат геолого-минералогических наук, независимый эксперт Юрий Медовар.

По словам эксперта, мост построили в неудачном месте , где тяжелая и плохая геология.

"На самом деле, настолько неудачный выбор места, настолько тяжелая и плохая геология, что сам по себе мост должен рухнуть, он не должен простоять, его там нельзя было строить. Но основной-то мост - железнодорожный, там будут колоссальные нагрузки за счет составов. Не будет же один паровоз кататься с одним вагоном. А груженый вагон весит около ста тонн. А составы у нас ходят по 60 вагонов, плюс пара локомотивов. Выходит, 6 тысяч тонн проедет туда и обратно, тогда и посмотрим, какие будут нагрузки, и как будут держаться сваи в полутвердых, водонасыщенных, современных глинах. Вот это серьезный вопрос", - считает геолог.

По словам, Медовара, это только вершина айсберга проблемы с крымским мостом, основную информацию тщательно скрывают.

"То есть они что-то знают, чего не знаем мы. Ведь они ведут мониторинг, там же система датчиков стоит, и они смотрят, какие идут просадки. Мы этой информацией не владеем", - уточнил эксперт.

Он также пояснил, что даже если укрепить мост со всех сторон – неизвестно, как он поведет себя и на долго ли этого хватит. Поэтому единственным верным решением, считает геолог – попросту разобрать путепровод.

"Сваять, конечно, можно все, но с учетом геологического строения пролива в этом месте, мост там делать было нельзя. Я и Норкину (Андрей Норкин - российский пропагандист, - "Апостроф") говорил на пятилетие "прихвата" Крыма, что мост не простоит. Он меня спросил: "А что, нужно отдать Крым Украине, а мост разобрать?" Я ответил, что, чем быстрее, тем лучше, и это дешевле обойдется, чем его содержать в рабочем состоянии. Кстати, никто же не говорит об эксплуатационных расходах. А сколько это стоит? Никто не говорит, а это колоссальные расходы!", - подытожил Медовар.

Детально читайте в материале "Апострофа": Крымский мост как ракета из навоза, которая никогда не полетит - российский ученый.

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