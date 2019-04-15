​Стало известно о смерти тяжелораненого 20-летнего госпитальера "Смурфика": фото

В больнице, не выходя из комы, умер 20-летний парамедик-доброволец Николай Волков "Смурфик", который был ранен в голову снайпером боевиков на Донбассе.

Об том сообщила в Facebook ветеран-доброволец комбат и автор проекта "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

"К сожалению наш храбрый Смурфик только что умер... Он отчаянно боролся за жизнь последние дни. За него переживали и молились тысячи людей. Спасибо всем за ваше неравнодушие и поддержку Смурфика", - написала волонтер.

Она также призвала бойцов ВСУ, которые воюют на Донбассе, отомстить за смерть юноши.

Сообщается, что прощание с Николаем Волковым состоится в поминальном доме в Мариуполе в среду 17 апреля в 13:00.

Похороны состоятся на Старокрымском кладбище в Мариуполе в среду в 14:30. Николая похоронят на Аллее Славы.

Как исообщал "Апостроф", 16 марта в Ивано-Франковске провели в последний путь волонтера-парамедика батальона "Госпитальеры" капеллана Сергея Мороза с позывным "Фрост".