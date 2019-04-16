Украинка попала в страшное ДТП в Словакии: фото из больницы

В Словакии произошло ДТП, в котором пострадала гражданка Украины, она госпитализирована и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом уведомляет издание PMG.

Журналисты отмечают, что авария произошла ночью 12 апреля. В момент ДТП украинка Татьяна Корнева была в машине одна, а ее супруг и сын были дома. Подробностей аварии словацкие правоохранители пока не сообщают.

"Таня находится в государственной больнице в тяжелом состоянии, но в больнице выставляют огромные счета. При первой возможности будем транспортировать в Украину для дальнейшего лечения. Сейчас за неполную неделю мы уже финансово не в состоянии позволить себе пребывание в Европе. А ее еще ждут сложнейшие и расходные операции в Ужгороде, и маленький сынишка дома", - отмечает сестра пострадавшей Александра.

Сестра пострадавшей отметила, что у Татьяны многочисленные переломы и повреждения внутренних органов, и ее ждут несколько дорогостоящих операций.

Как сообщал "Апостроф", 14 апреля, под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП, врезавшись в авто на светофоре.