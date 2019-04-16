RU   UA  

вторник, 16 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

16 апреля

16:06
"Укрнафта" одержала над Россией победу в суде на крупную сумму
16:02
Загнали в цифровой концлагерь: россияне гневно отреагировали на принятый в РФ закон
15:55
Спустя 15 лет: героини сериала "Друзья" опубликовали совместные фото
15:52
Бизнесмены разоблачили схему в Сумах, из-за которой заблокированы поставки в армию
15:28
За кого уже готовы проголосовать украинцы: свежий рейтинг Порошенко и Зеленского
15:24
В Париже потушили Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео
15:06
Украинка попала в страшное ДТП в Словакии: фото из больницы
15:00
Стилист объяснила, почему Кейт Миддлтон носит обувь разных размеров
14:59
В Украине создали новую боевую машину для командиров ВСУ: фото и видео
14:15
Стало известно, какие подарки получила Пугачева на юбилей
14:10
Было ужасно красиво: известный украинский художник отреагировал на пожар в Нотр-Даме
14:07
Проблемы ЖК "Министерский": застройщик подослал жителям фейковых управленцев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинка попала в страшное ДТП в Словакии: фото из больницы

вторник, 16 апреля 2019, 15:06
переглянути новину українською

В Словакии произошло ДТП, в котором пострадала гражданка Украины, она госпитализирована и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом уведомляет издание PMG.

Журналисты отмечают, что авария произошла ночью 12 апреля. В момент ДТП украинка Татьяна Корнева была в машине одна, а ее супруг и сын были дома. Подробностей аварии словацкие правоохранители пока не сообщают.

"Таня находится в государственной больнице в тяжелом состоянии, но в больнице выставляют огромные счета. При первой возможности будем транспортировать в Украину для дальнейшего лечения. Сейчас за неполную неделю мы уже финансово не в состоянии позволить себе пребывание в Европе. А ее еще ждут сложнейшие и расходные операции в Ужгороде, и маленький сынишка дома", - отмечает сестра пострадавшей Александра.

Сестра пострадавшей отметила, что у Татьяны многочисленные переломы и повреждения внутренних органов, и ее ждут несколько дорогостоящих операций.

Как сообщал "Апостроф", 14 апреля, под Киевом пьяный кандидат в депутаты устроил серьезное ДТП, врезавшись в авто на светофоре.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: