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В России снимут фильм о бойне в Керчи: сеть в гневе

среда, 17 апреля 2019, 16:41
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В России планируют снять фильм о массовом убийстве студентов в Керчи.

Об этом сообщают в местные СМИ.

Тимур Бекмамбетов выступил продюсером фильма. Фильм будет снят в формате screenlife (действие разворачивается исключительно на экране компьютера).

Сценарист фильма — журналист Ксения Леонова, работавшая в ИД "Коммерсант", журналах Forbes и "Секрет фирмы" и других изданиях. Режиссер — Леонид Марантиди, который ранее занимался видео в W-O-S, Openspace и "Медузе".

Дата выхода фильма пока не называется.

В сети тут же стали комментировать новость.

"Самое печальное, что подобные вещи только подстегивают потенциальных убийц - психопаты только и мечтают, чтобы их преступления были увековечены в полном метре, да еще маститыми режиссерами/продюсерами и звездным актерским составом(", - написала в Telegram российская журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Подробнее о бойне в Керчи, читайте в материале "Апострофа": Стрельба и взрывы в Керчи: странные моменты, которые выгодны только одной стороне.

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