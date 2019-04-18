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В России лихач сбил насмерть известного ученого: фото

четверг, 18 апреля 2019, 01:46
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В Санкт-Петербурге (Россия) в результате наезда автомобиля погибла ученая Идея Куликова.

Об этом сообщает ресурс "Экспресс-Новости".

Трагедия произошла 15 апреля около 20:00. На нерегулируемом пешеходном переходе машина марки BMW X6 M сбила кандидата филологических наук, доцента кафедры палеоазиатских языков, фольклора и литературы института народов Севера РГПУ имени Герцена 77-летнюю Идею Куликову. Женщина переходила дорогу, но на нее наехало авто, которое мчалось на высокой скорости. Пострадавшая отлетела на несколько метров и скончалась на месте происшествия.

Позже стало известно, что иномаркой управлял 32-летний бизнесмен Денис Белов, возглавляющий компанию по оптовой торговле автозапчастями. Отмечают, что по его фото в соцсетях можно сделать вывод, что коммерсант – большой поклонник дорогих авто с навороченным тюнингом.

"По предварительной информации, пожилая женщина жила неподалеку и как раз шла домой из ближайшего продуктового магазина. Пытаясь оправдаться, водитель рассказал, что его ослепило солнце и он просто не заметил пешехода. Напомним, на часах предположительно было восемь вечера", - говорится в сообщении.

Идея Куликова в 1967 году окончила отделение народов Севера Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена и уехала работать учителем начальных классов на свою малую родину – на Чукотку. Одновременно преподавала русский язык в местной вечерней школе. Потом окончила аспирантуру ЛГПИ им. А.И. Герцена на кафедре языков, фольклора и литературы народов Севера по специальности "языки народов СССР (чукотский язык)". Во время учебы там она успевала преподавать на факультете народов Крайнего Севера.

Она являлась ведущим лексикологом по чукотскому языку. Ранее эта область чукотского языкознания специально не разрабатывалась. За свою многолетнюю научно-педагогическую деятельность Куликова была награждена почетной грамотой "Заслуженный работник образования и науки" Министерства образования Российской Федерации.

Как сообщал "Апостроф", 27 марта в Шевченковском районе Запорожья в страшной аварии погиб выдающейся спортсмен многократный чемпион Украины по кикбокингу Александр Власенко.

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