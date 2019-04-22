Покушение на известного активиста в Каменском: полиция рассказала о задержанных

Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на общественного активиста Евгения Найду в Каменском Днепропетровской области.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Днепропетровской области, возможных нападавших удалось задержать во время оперативного плана Сирена, который был введен в городе и прилегающих районах

К поиску злоумышленников привлекли все патрули города.

"Полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в городе Днепр. В машине находились злоумышленники – 33-летний житель Криничанского района и 31-летний житель Харьковской области", – говорится в сообщении полиции.

Задержанным сообщили сообщили о подозрении в совершении преступления по статье ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Как сообщал "Апостроф", вечером 20 апреля, Евгений Найда и еще два человека, были обнаружены с огнестрельными ранениями близ магазина игрушек у ЦУМа Каменского.