Стало известно об опасных провокациях России в Крыму: что происходит

В аннексированном Россией Крыму и в Черном море оккупанты активно использует технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS.

Об этом сообщает издание "Голос Америки", ссылаясь на данные из нового отчета американской неправительственной организации C4ADS.

По данным экспертов, начиная с февраля 2016 года технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS/GNSS были использованы около 10 тысяч раз российским оборудованием электронной войны.

Как рассказал президент Фонда защиты навигации Дейна Говард, толчком для исследования послужила хорошо задокументированная информация о дезориентации GPS, поступившей от капитана торгового судна в Черном море.

"Я служил в регуляторе морской навигации США и годами слышал различные сообщения о странных вещах, которые происходили в российских водах с GPS. Однако, у нас не было надежных данных до 2017 года, когда капитан торгового судна в Черном море прислал нам доказательства - фото экрана своего компьютера и радара, где его GPS указывал, что он - не в море, а в сорока километрах в местном аэропорту", - указывает Говард.

"Когда мы начали расследовать, мы обнаружили, что это случилось с около 20 другими кораблями и многими другими в Черном море. Поэтому, именно 2017 год, стал первым, когда мы смогли четко сказать, что что-то происходит", - говорит он.

"В общем, мы увидели, что введение в заблуждение россиянами навигаторов намного масштабнее и началось более давно и связано с большим количеством инцидентов, чем было известно общественности раньше", - подчеркнул исследователь C4ADS Томас Ивинг, комментируя результаты исследования.

В общем, исследование выявило более 9 тысяч инцидентов, когда корабли, которые проходили в или вблизи вод России, видели свое месторасположение в аэропорту около региона, где они находились. Случаи дезориентации GPS случались в Черном море, а также в Тихом Океане у Владивостока и Мурманска на севере России у Санкт-Петербурга, а также в Москве.

Внимание исследователей привлекли нарушения систем навигации в разных местах.

Чтобы доказать вмешательство России в работу навигационных систем, исследователи в партнерстве с Техасским университетом, провели научный эксперимент на Международной космической станции.

"Дезориентация может представлять опасность и были эксперименты, которые показывали, что можно очень немного изменить курс корабля, или машины и, направить их туда, куда есть желание, например, в территориальные воды другой страны, чтобы создать международный инцидент, или, возможно, захватить груз или людей, находящихся на борту", - говорит аналитик.

Искажая сигналы GPS Россия однозначно нарушает международные нормы, убежден Говард, в частности, правила Международного союза связи, где говорится, что страны-участники не будут отправлять неверные сигналы намеренно.

"Очевидно, здесь речь идет об умышленной отправке неверного сигнала", - говорит Говард.

Исследование C4ADS показало, что дезориентация GNSS за период, который охватило исследование, происходили практически исключительно в регионах, где были секретные объекты, или определенные засекречены частные резиденции, которые могли быть связаны с очень важными лицами в правительстве России, или где присутствовали очень важные лица российского правительства.

Другие страны, также дезориентируют системы навигации вокруг стратегических объектов, но в поведении России есть два важных отличия: она не предупреждает о деятельности по дезориентации GPS, дезориентация затрагивает гораздо более широкий круг лиц за пределами стратегического объекта.

Как сообщал "Апостроф", пограничники РФ на административной границе оккупированного Крыма заявили местному жителю, что он не сможет больше вернуться на полуостров по паспорту гражданина Украины.