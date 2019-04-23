В Киеве пьяный именинник устроил жесткое ДТП: фото и видео

В понедельник, 22 апреля, в Киеве пьяный водитель устроил аварию.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на улице Набережно-Крещатицкой около 23:00. Возле пешеходного моста Geely врезалась в бетонный отбойник, после чего ударила заднее крыло Subaru и снова улетела в отбойник. По предварительной информации, оба участника ДТП двигались в сторону Подола.

"К счастью, никто не пострадал. Но во время разбирательств было установлено, что водитель Geely находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 2,44 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму в 12 раз", - говорится в сообщении.

Также водитель Geely признался, что отмечал собственный день рождения. По этой же причине он распивал алкогольные напитки.

На место ДТП выезжали медики, но госпитализация не потребовалась. Патрульные составили соответствующие материалы по факту инцидента. На время оформления движение в сторону Подола было частично затруднено. Подробности случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на бульваре Перова на смерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.