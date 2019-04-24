В Днепре девушка устроила голое ЧП посреди улицы: фото

23 апреля в Днепре голая женщина решила пройтись по улицам города, что активно обсуждают в пабликах в социальных сетях.
Как говорится на странице "Информатора" в Facebook, девушка "вышла из зоны комфорта и решила разбить стереотипы".
В комментариях пользователи раскритиковали действия девушки, но предположили, что она могла стать жертвой жестокого спора.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Каменском Днепропетровской области маршрутный автобус, у которого отказали тормоза, на большой скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.