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На популярном у украинцев курорте ввели трехмесячный режим ЧП

четверг, 25 апреля 2019, 11:14
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Власти Египта продлили общенациональный режим чрезвычайного положения еще на три месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, был введен комендантский час в некоторых районах северного Синая, близ Израиля и сектора Газа.

Ранее Египет уже вводил режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова в рамках борьбы против исламских экстремистов. Кроме этого, до свержения в 2011 году президента Хосни Мубарака Египет уже проходил через периоды чрезвычайного положения.

Как пишут в Telegram-канале "Дежурный по Израилю", в связи с ситуацией в Египте штаб национальной безопасности Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Синай и отменить планы его посещения в ближайшее время. Отмечают, что вероятность теракта на курортах очень высока.

Как сообщал "Апостроф", в Египте, недалеко от знаменитых пирамид Гизы, был взорван автобус с туристами: погибло 4 человека.

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