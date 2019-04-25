На популярном у украинцев курорте ввели трехмесячный режим ЧП

Власти Египта продлили общенациональный режим чрезвычайного положения еще на три месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, был введен комендантский час в некоторых районах северного Синая, близ Израиля и сектора Газа.

Ранее Египет уже вводил режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова в рамках борьбы против исламских экстремистов. Кроме этого, до свержения в 2011 году президента Хосни Мубарака Египет уже проходил через периоды чрезвычайного положения.

Как пишут в Telegram-канале "Дежурный по Израилю", в связи с ситуацией в Египте штаб национальной безопасности Израиля призвал своих граждан немедленно покинуть Синай и отменить планы его посещения в ближайшее время. Отмечают, что вероятность теракта на курортах очень высока.

Как сообщал "Апостроф", в Египте, недалеко от знаменитых пирамид Гизы, был взорван автобус с туристами: погибло 4 человека.