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В Хмельницком похоронили известную спортсменку, чей отец погиб под ДАПом: фото

четверг, 25 апреля 2019, 23:39
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В Хмельницкой городской больнице 24 апреля умерла 33-летняя Юлии Лясота, чей отец погиб 8 апреля на Донбассе недалеко от Донецкого аэропорта.

О смерти дочери украинского бойца сообщило местное издание "Є".

У нее диагностировали тромбоз cосудов печени. У Юлии остался 11-летний сын и мать.

Прощание состоялось 25 апреля в Хмельницком. Юлию похоронили на кладбище в микрорайоне Раково.

Юлия Лясота в 2017 году получила звание "Мастера спорта Украины", была членом сборной страны по боксу. Как гандболистка ранее выступала на профессиональном уровне за гандбольный клуб "Хмельничанка".

"Прекрасный человек, прекрасная спортсменка и организатор. Сегодня мы потеряли не только спортсмена, но и будущее нашей Украины. Из нее был бы не только прекрасный тренер, но и администратор по спортивной работе. Я уже лет тридцать в спорте, и я ее помню как замечательную спортсменку с самого детства. Когда она гандболом занималась, выступала за сборную команду области "Хмельничанка". Затем знал ее как боксер", - рассказал заместитель начальника управления молодежи и спорта Хмельницкой ОГА Валерий Вешко.

Как сообщал "Апостроф", в феврале 2019 года умерла мать героя Небесной Сотни Сергея Шаповала - Екатерина Петровна.

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