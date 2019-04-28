​Послание от патриарха Варфоломея впервые провозгласили на украинском языке: фото и видео

28 апреля 2019 года на Фанаре в Константинополе патриаршее послание к верующим впервые произносилось на украинском языке.

Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносилось также и на украинском языке — еще год назад это казалось недостижимым!" - написал Сибига, опубликовав видео.

Таким образом, послание прочитали на 8 языках — украинском, греческом, славянском, еврейском, итальянском, английском, французском и латинском.

По информации посла, сегодня на Фанаре чувствовалось господство Божьего духа.

А еще участники церемонии впервые в жизни попробовали украинские пасхальные куличи-паски.

Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O — Andrii Sybiha(@andrii_sybiha) 28 апреля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в ночь с 27 на 28 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил пасхальную утреню и торжественную Божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.