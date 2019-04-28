​В Германии придумали, как остановить Россию на Донбассе

Парламентская группа фракции Партии свободных демократов в немецком Бундестаге единогласно приняла проект новой стратегии по деэскалации военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает издание Bild.

Документ из 12 пунктов, который называется "Мир в Украине требует нового импульса" через две недели будет представлен в Бундестаге.

В частности, правительство Германии составит дополнительный план действий по выполнению минских соглашений, который будет содержать обязательные сроки по выполнению отдельных шагов, включая стимулы за их выполнение и наказание за отказ.

Также предлагается способствовать новому или дополнительном гражданско-полицейскому компоненту миссии ООН, которая в первую очередь возьмет на себя "суверенные задачи в сотрудничестве с местными органами безопасности Украины".

Одновременно штат EUAM Ukraine (гражданской миссии Европейского Союза для реформирования украинского сектора безопасности) должно быть существенно увеличено, чтобы "силы безопасности стали сдерживающим эффектом против внешней агрессии".

В Совете Безопасности ООН правительство Германии должен разработать мирный план, предусматривающий вывод всех боевых частей от линии соприкосновения, а также роспуск "правительств" в самопровозглашенных "народных республиках".

Временный контроль за территориями ОРДЛО должна отойти временной гражданской администрации с мандатом ООН, будет готовить свободные независимые выборы.

"Федеральное правительство должно действовать решительно и продолжать оказывать Украине всестороннюю и активную поддержку.. Правительство признать политические реалии и принять наш дополнительный план действий как возможность выхода из тупика", - говорится в документе.

Как сообщал "Апостроф", специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сделал важное заявление об Украине и жителям оккупированного Донбасса.