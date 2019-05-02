Боевики ранили двух украинских военных на Донбассе

С начала суток 2 мая боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям войск Операции объединенных сил: двое военнослужащих ранено.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как сообщается, боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток" дважды из минометов были обстреляны позиции в районе Авдеевки, трижды из гранатометов и пулеметов возле Марьинки, из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов около села Лебединское, из автоматических станковых пулеметов возле Павлополя.

В зоне ответственности группы "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ трижды: из минометов и вооружения БМП возле населенного пункта Новолуганское, дважды из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия возле Новозвановки и Луганского.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за апрель 2019 года в ходе боевых действий на Донбассе Вооруженные силы Украины потеряли 15 бойцов.