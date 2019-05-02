RU   UA   EN  

четверг, 2 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 мая

19:48
Когда в Украину вернется жара: синоптик дала прогноз
19:24
Легенда футбола объявил о дате завершения карьеры
19:23
Пора работать на страну: Зеленский обратился с предложением к бизнесу
19:20
Названы огромные убытки ПриватБанка от кредитов Коломойского
19:05
Ани Лорак показала братьев, с которыми росла в интернате
19:03
Суд в Украине вынес приговор бразильскому наемнику с Донбасса: фото
18:59
Акционеры "Альфа-Банк" получили долю в крупнейшей нефтегазовой компании Европы
18:59
Украинский военный показал пополнение "бригады 200" на Донбассе: фото
18:57
Стало известно о встрече Зеленского с представителями мусульман: фото и подробности
18:42
В Одессе напали на проукраинских активистов: видео
18:34
​Украинцев на "евробляхах" ждут новые серьезные проблемы: что известно
18:31
Сборная Украины потерпела очередное позорное поражение на чемпионате мира по хоккею
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики ранили двух украинских военных на Донбассе

четверг, 02 мая 2019, 18:28
переглянути новину українською

С начала суток 2 мая боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям войск Операции объединенных сил: двое военнослужащих ранено.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как сообщается, боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток" дважды из минометов были обстреляны позиции в районе Авдеевки, трижды из гранатометов и пулеметов возле Марьинки, из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов около села Лебединское, из автоматических станковых пулеметов возле Павлополя.

В зоне ответственности группы "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ трижды: из минометов и вооружения БМП возле населенного пункта Новолуганское, дважды из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия возле Новозвановки и Луганского.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за апрель 2019 года в ходе боевых действий на Донбассе Вооруженные силы Украины потеряли 15 бойцов.

Новости

2 мая

19:48
Когда в Украину вернется жара: синоптик дала прогноз
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: