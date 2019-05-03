Названы имена защитников пленных украинских моряков в международном трибунале

Президент Петр Порошенко подписал указ о делегации Украины для участия в слушаниях по делу против РФ по иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Соответствующий указ подписан 3 мая.

В нем указываются имена делегатов, которые будут принимать участие в слушаниях. Делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Среди других членов делегации - помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил по правовой работе Леонид Залюбовський, заместитель директора департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Указ содержит разрешение привлекать делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Как сообщал "Апостроф", президент Международного трибунала по морскому праву назначил слушание дела Украины против России на 10-11 мая 2019 года.