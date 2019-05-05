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На Донбассе задержали 14 пособников боевиков

воскресенье, 05 мая 2019, 15:02
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В зоне ООС на Донбассе задержали 14 человек, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщает пресс-центр Росс.

"За прошедшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 577 административных правонарушений и раскрыли пять преступлений. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы 14 человек" , - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в результате атаки российско-оккупационных войск был ранен один украинский военный. В то же время ответным огнем украинские защитники нанесли врагу тяжелые потери: по данным разведки, два оккупанта были ликвидированы, еще два - ранены.

В свою очередь оккупанты заявили о гибели украинского военнослужащего и трех раненых бойцов ВСУ.

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