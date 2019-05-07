Появились новые подробности смертельного взрыва в Марганце

Сотрудники полиции сумели установить личность виновника смертельного происшествия в Марганце, где вследствие взрыва гранаты погиб один человек и были ранены еще четверо.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что гранату взорвал ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина 1981 года рождения. Он же и погиб на месте.

Также известно, что пострадал сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-х и 65 лет – у них осколочные ранения в результате взрыва. Сотрудник полиции оказался на месте случайно, направляясь на вызов неподалеку от места событий.

Правоохранители приняли решение возбудить уголовное производство по ч.2 п.5 ст.115 УК Украины – умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни нескольких лиц.

Полицейские в данный момент выясняют, откуда у ранее судимого мужчины граната и что стало причиной взрыва.

Как сообщал "Апостроф", ранее местные СМИ сообщили, что в Марганце человек с наркотической зависимостью взорвал гранату в людном месте, в результате чего один прохожий погиб, еще несколько получили ранения.