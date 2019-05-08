Стала известна фамилия депутата, сбившего насмерть под Киевом ветерана АТО: фото

За рулем "Шевроле Нивы", которая 6 мая сбила насмерть ветерана АТО Александра Омеляшко и его отца, находился 32-летний депутат городского совета Яготина Александр Малюга.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В горсовет депутат попал по спискам партии "Воля". В поданных в ЦИК документах говорилось, что он работал главным бухгалтером ООО "Зерновой край".

В декларации за 2016 год Малюга указал, что работает начальником отдела закупок и поставок ТОВ "Агро-С".

Известно, что Малюга является игроком любительской футбольной команды Яготина "Автолидер". У депутата есть жена и маленький син.

Напомним, погибший в ДТП ветеран АТО Александр Омеляшко воевал с 2014 года в батальоне "Киевская Русь". После аварии у депутата взяли на анализ кровь, в которой обнаружили 2 промилле алкоголя.

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