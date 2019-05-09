RU   UA   EN  

четверг, 9 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

9 мая

15:26
​В сети показали фото кладбища украинских героев, погибших на Донбассе
15:11
​В ЕС ухудшили прогноз роста украинской экономики
14:54
Финляндия - Канада: онлайн видео трансляция
14:51
​Главари на джипах и портреты с "грузом 200": в сети появились фото праздника у боевиков ДНР
14:41
Где смотреть онлайн Финляндия - Канада: расписание трансляций
14:25
Новинский принял участие в панихиде по погибшим во Второй мировой войне: фото
14:07
Бандера, Ярош и женщина со звездой: эксклюзивные фото акции у Вечного огня в Киеве
13:59
На Красной площади "ветеран" прогнулся перед Путиным, вспомнив Крым: видео
13:56
С красными флагами и Москвой в голове: сети возмутили фото и видео акции в Лисичанске
13:48
Заведение скандального футболиста в Киеве украсила неожиданная картина: опубликовано фото
13:43
​В украинских городах задерживают людей с "георгиевской ленты": фото и видео
13:27
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В сети показали фото кладбища украинских героев, погибших на Донбассе

четверг, 09 мая 2019, 15:26
переглянути новину українською

В сети появились снимки с кладбища в Харькове, где похоронены герои ВСУ, погибшие на Донбассе.

Соответствующие фото опубликовала волонтер Юлия Масликова в Facebook.

Волонтер напомнила, что сегодня исполнилось 40 дней со дня гибели на Донбассе известной украинской пулеметчицы и волонтера Яны Красной.

"Сегодня 40 дней, как погибла Яна Красная. Вечная память! Герои не умирают!", - написала волонтер, опубликовав фото, сделанные на харьковском кладбище.

На снимках видны ряды могил погибших в зоне ООС на Донбассе украинских воинов с памятными плитами.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 8 мая, на Донбассе под Павлополь погиб украинский военнослужащий ВСУ Владимир Коваль.

Ранее сообщалось, что 6 мая на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил погиб житель Каховского района Херсонской области Виктор Бондаренко.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: