​В сети показали фото кладбища украинских героев, погибших на Донбассе

В сети появились снимки с кладбища в Харькове, где похоронены герои ВСУ, погибшие на Донбассе.

Соответствующие фото опубликовала волонтер Юлия Масликова в Facebook.

Волонтер напомнила, что сегодня исполнилось 40 дней со дня гибели на Донбассе известной украинской пулеметчицы и волонтера Яны Красной.

"Сегодня 40 дней, как погибла Яна Красная. Вечная память! Герои не умирают!", - написала волонтер, опубликовав фото, сделанные на харьковском кладбище.

На снимках видны ряды могил погибших в зоне ООС на Донбассе украинских воинов с памятными плитами.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 8 мая, на Донбассе под Павлополь погиб украинский военнослужащий ВСУ Владимир Коваль.

Ранее сообщалось, что 6 мая на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил погиб житель Каховского района Херсонской области Виктор Бондаренко.