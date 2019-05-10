В Днепре ножом ударили добровольца, воевавшего на Донбассе: подробности от полиции

В четверг, 9 мая в Днепре, на улице Вознюка злоумышленник ранил ножом ветерана АТО, который воевал в составе добровольческого батальона.

Об этом сообщает отдел коммуникаций патрульной полиции города, передает "Информатор".

Отмечается, что раненого военнослужащего госпитализировали на скорой.

Согласно материалам полиции, на улице Вознюка произошел конфликт между мужчинами 30 и 33 лет. Во время перепалки один нанес второму ножевое ранение, забежал к себе квартиру, которая находится рядом и через пару минут выбежал, после чего скрылся в направлении улицы 20-летия Победы.

На место был вызван патруль полиции, они осмотрели место происшествия и опросили сотрудников близлежащих заведений. Отмечается, что нападавшего пока обнаружить не удалось.

Пострадавший военный был доставлен в больницу с ранением в области грудной клетки.

Комментарий прессе уже дал заместитель главы Национальной полиции области Владимир Богонис. Он сообщил, что личность нападавшего установлена, идут следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", 7 мая в Киеве в Оболонском районе Киева неадекватный мужчина во время конфликта ранил своего оппонента ножом в грудь.