В Одессе налетчики пытали утюгом богатого бизнесмена: подробности ограбления

В Одессе произошло разбойное нападение на известного бизнесмена, который является соучредителем местной телекомпании.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Так, нападение произошло в четверг, 9 мая около 6.00 в частном жилом доме в районе 9-й станции Большого Фонтана - на улице Красных Зорь.

В тот день пятеро злоумышленников в масках перелезли через забор его жилого дома и набросились на 77-летнего хозяина, который находился во дворе.

"Преступники втащили его в дом, где также находилась его 71-летняя жена. Супругов связали... В отношении мужчины применили физическое насилие – били его, в том числе ногами, прикладывали к телу раскаленный утюг. Под пытками преступники вынудили его отдать значительную сумму денег…", - сообщили в полиции.

У супругов преступники отобрали 300 тыс. долл., ювелирные украшения, мобильные телефоны, после чего скрылись. Перед тем, как покинуть место преступления, потерпевших заперли в доме.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе совершено вооруженное нападение на инкассаторов.