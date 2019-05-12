Украинские военные устроили боевикам смертельную ответку: подробности

11 мая пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, пять раз враг стрелял из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, боевики обстреливали позиции украинских силовиков из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков двое военнослужащих объединенных сил получили ранения.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки объединенных сил, 11 мая одного оккупанта уничтожено, еще двое - ранены", - говорится в сообщении ООС.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американский репортер Дэниэл Браун побывал в Авдеевской промзоне, где уже долгое время украинские военные дают отпор боевикам.